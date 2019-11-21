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Samsun'da kadın kimya profesörü 2 çocuk annesi kendini 4. kattan atarak intihar etti

Samsun'da kimya profesörü 2 çocuk annesi kendini 4. kattan atarak intihar ettiSAMSUN - Samsun'da kimya profesörü 2 çocuk annesi bir kadın kendini evlerinin 4. katındaki balkondan atarak hayatına son verdi.

21.11.2019 21:57 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:59
'da kimya profesörü 2 çocuk annesi kendini 4. kattan atarak intihar etti
SAMSUN - Samsun'da kimya profesörü 2 çocuk annesi bir kadın kendini evlerinin 4. katındaki balkondan atarak hayatına son verdi.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde görevli Prof. Dr. Emine Coşkun girdiği bunalım sonucu kendini evlerinin 4. katındaki balkondan aşağı attı. 2 çocuk annesi Emine Coşkun, komşuları tarafından sitenin önünde yerde yatar halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine verildi. 112 acil servis ekipleri yaptıkları kontrolde Emine Coşkun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Prof. Dr. Emine Coşkun'un geriye bir intihar mektubu bıraktığı öğrenildi. Coşkun'un çevresinde ve öğrencileri tarafından sevilen biri olduğu ifade edilirken, ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldular. Emine Coşkun'un cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da kadın kimya profesörü 2 çocuk annesi kendini 4. kattan atarak intihar etti

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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