Haberler » Güncel » Samsun'da 'Kadına şiddete hayır' yürüyüşü - Haber

Samsun'da 'Kadına şiddete hayır' yürüyüşü

AK Parti Samsun Kadın Kolları üyesi kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

25.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:07Samsun'da 'Kadına şiddete hayır' yürüyüşü
AK Parti Kadın Kolları üyesi kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Basın açıklamasına Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı. Basın açıklaması sonrası AK Parti Kadın Kolları ile birlikte Mustafa Demir ve diğer üyeler ellerinde pankart ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'ndan AK Parti Samsun il binasına kadar 'Kadına şiddete hayır' sloganları ile yürüdü.

Genel geçer cümleler kurmak için toplanmadıklarını belirten AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, "Dünyada kadın ve şiddet kelimelerini kullanarak oluşturulmuş cümleler ile ülkemizde ya da yurt dışında siyasi istismarlar yapanlar gibi üstünlük taslamak için toplanmadık. Sadece kendi rahat ve konforunu düşünüp her fırsatta sahte gözyaşları dökenler gibi olmak için de burada değiliz. 17 yılı aşkın iktidarımızda her daim ortaya koyduğumuz sorumluluk ve samimiyet bilincimizle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık. 'Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve değerli hanımefendinin her platformda göstermiş oldukları samimi duyarlılıkları milletimizin malumlarıdır" dedi.

"Dünyadaki hiçbir kazanım bir kadının yaşama hakkından değerli olamaz"

Kadınların haklarını her şartta dile getirdiklerini ve savunduklarını aktaran Keser, yaşanan acıların, vurdumduymazlığın ve cehaletin son bulması için kadınlar ve erkekler olarak herkesi dayanışmaya davet ettiğini belirterek, "Laf ola beri gele türden açıklamalardan bıktık. Bir annenin, bir genç kızın ya da sadece bir insan olarak yaşama savaşı veren mazlum bir insanın kendi köşesinde Allah'a yakarırken bir başkasından yardım dahi alamadan can vermesi hiçbir siyasete malzeme yapılamaz. Söz konusu birinin yaşamı olduğunda siyaset dahil her şey ayaklarımızın altındadır. Biz AK Partili kadınlar olarak önce insan sonra kadınız, dünyadaki hiçbir kazanım bir kadının yaşama hakkından değerli olamaz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Cumhuriyet Meydanı, AK Parti, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:35 Bomba yüklü araçla ilgili davada karar
19:35 Gaziantepli avukat kuzeninin evinde ölü bulundu
19:34 Kayıp kadının öldürülüp, kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldığı iddiası
19:34 Liseli gençlerin yarıştığı "Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası" sona erdi
19:30 Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker'den "İstanbul Şehir Üniversitesi" açıklaması
19:08 İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu
18:42 Son dakika: Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
18:09 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 19:36:39