Samsun'da "kadına yönelik şiddet" paneli

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, "Dünyada şiddetin sadece kadına değil, başka canlılara da uygulandığını ve şiddetin değişik boyutlarını görüyoruz. Bunun bilimsel ve sosyolojik boyutunun ele alınması lazım." dedi.OMÜ Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) koordinatörlüğünde, "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" etkinlikleri kapsamında "kadına yönelik şiddet" konulu panel düzenlendi.Panelin açılışında konuşan Prof. Dr. Kuran, toplumlarda her türlü şiddettin görüldüğünü, bunun önlenmesinin de eğitimle mümkün olabileceğini söyledi.Günümüzde sadece kadınlara yönelik değil, her canlıya yönelik şiddette artış gözlemlendiğini belirten Kuran, "Toplumda şiddetin olması insani bir hatadır. Kadını olumsuz yönde etkileyen her şey toplumsal yapıyı da olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü ailenin temel bireyi kadındır, çocukları yetiştiren kadındır, annedir." diye konuştu.Kuran, sağlıklı toplumların oluşabilmesi için kadınların çok önemli olduğunu ve bu bilincin oluşması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:"Bugün toplumumuzda hala kadına şiddetle ilgili örnekleri görüyorsak, kendi değerlerimizi yitirdiğimizdendir. Belki de bu değerlerimizi yeterince kavrayamadığımızdan ya da yeterince öğretemediğimizdendir. Dünyada şiddetin sadece kadına değil, başka canlılara da uygulandığını ve şiddetin değişik boyutlarını görüyoruz. Bunun bilimsel ve sosyolojik boyutunun ele alınması lazım. Bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi gerekir. Şiddetin her türlüsünün giderilmesi için başta eğitimin olması çok önemli."OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice Kumcağız ise kadına yönelik şiddetin sadece kadını değil bütün aile üyelerini etkilediğini vurguladı.Şiddetin boyutunun sadece kadınlar olarak ele alınmaması gerektiğine dikkati çeken Kumcağız, "Şiddet olguları içinde en büyük zararı oluşturan, en çok gizli kalan ve ortaya çıkmayan çocuğa yönelik şiddettir. Bu durum çocuğun gelişimini engellediği için genel olarak çocuk istismarı olarak isimlendirilmektedir. Kadına, çocuğa, doğaya, hayvanlara, bütün canlılara karşı daha saygılı ve şiddete karşı daha duyarlı olunmasını amaçlıyoruz. OKTAM olarak şiddetin her türlüsünü kınıyoruz." ifadelerini kullandı.Daha sonra, Prof. Dr. Özen Kulakaç, Prof. Dr. Ömer Böke, Doç. Dr. Yasemin Yüce, avukat Çevgi Çetin tarafından "Şiddete tolerans kültüründe kadın olmak, kadına yönelik şiddeti konuşamamak, şiddet nasıl öğreniliyor ve kadına karşı şiddetin hukuki boyutları" konularında sunum yapıldı.