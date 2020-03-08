Samsun'da kadınlara hediye yağmuru
Samsun'da 8 Mart Kadınlar Günü'nü unutmayan alışveriş merkezi, kadınlar için 888 hediye çeki dağıttı.
08.03.2020 18:35 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:36
Samsun 'da 8 Mart Kadınlar Günü'nü unutmayan alışveriş merkezi, kadınlar için 888 hediye çeki dağıttı.
Atakum ilçesinde bulunan CityMall AVM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara bir sürpriz yaptı. Kadınların bu özel gününü unutmayan alışveriş merkezi kadınlar için 888 adet hediye çeki dağıttı. Bugün AVM'yi ziyaret eden kadınlar içinde hediye çekleri bulunan toplardan çekerek çıkan hediyelerle mutlu oldu. Kadınlar çektiği toplara göre alışveriş yapabilecekleri 50, 100 ve 200 TL'lik hediye çekleri kazandı.
Alışveriş koşulu olmadan giyim, kozmetik ve kişisel bakım malzemeleri gibi kadınlara özel ürünler satan dükkanlarda bu hediyelerini kullanan kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü'nü doyasıya alışveriş yaparak ve eğlenerek geçirdi. - SAMSUN
Atakum ilçesinde bulunan CityMall AVM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara bir sürpriz yaptı. Kadınların bu özel gününü unutmayan alışveriş merkezi kadınlar için 888 adet hediye çeki dağıttı. Bugün AVM'yi ziyaret eden kadınlar içinde hediye çekleri bulunan toplardan çekerek çıkan hediyelerle mutlu oldu. Kadınlar çektiği toplara göre alışveriş yapabilecekleri 50, 100 ve 200 TL'lik hediye çekleri kazandı.
Alışveriş koşulu olmadan giyim, kozmetik ve kişisel bakım malzemeleri gibi kadınlara özel ürünler satan dükkanlarda bu hediyelerini kullanan kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü'nü doyasıya alışveriş yaparak ve eğlenerek geçirdi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Samsun'da kadınlara hediye yağmuru
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Atakum, Samsun, Güncel
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