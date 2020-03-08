Samsun'da kadınlardan yürüyüş
Samsun'da kadınlardan yürüyüşSAMSUN'da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir araya gelen Kadın Dayanışması üyeleri, gerçekleştirdikleri yürüyüşle kadına şiddete tepki gösterdi.
08.03.2020 22:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:50
Samsun 'da kadınlardan yürüyüş
SAMSUN'da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir araya gelen Kadın Dayanışması üyeleri, gerçekleştirdikleri yürüyüşle kadına şiddete tepki gösterdi.
İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen Kadın Dayanışma üyeleri, hazırladıkları pankart ve dövizlerle yürüyüş yaptı. Çevreden vatandaşların da desteğini alan kadınlar adına konuşan Sevil Topaloğlu, katledilen kadın sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Topaloğlu, "Sadece 10 yılda 7 bin kadın katledildi. Bu sayının çok daha üstünde kadın, erkek şidetinin bıraktığı kalıcı izlerle yaşamak zorunda bırakıldı. Artık sorunlarımız karşısında somut politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Cinsiyetler arasında eşitliğin sağlanması, her türlü şiddet ve istismarı önleyici politikalar üretilmesi gerekmektedir. Yaşamın her alanında, biz kadınlar olarak özgürlükte ısrarlı ve mücadelede kararlıyız. Şiddetsiz bir toplum, eşitik ve adalet taleplerimize sahip çıkarak şiddetin her türüne sessiz kalmayacağız." dedi. Kadınlar, yapılan açıklamanın ardından dağıldı.
SAMSUN'da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir araya gelen Kadın Dayanışması üyeleri, gerçekleştirdikleri yürüyüşle kadına şiddete tepki gösterdi.
İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen Kadın Dayanışma üyeleri, hazırladıkları pankart ve dövizlerle yürüyüş yaptı. Çevreden vatandaşların da desteğini alan kadınlar adına konuşan Sevil Topaloğlu, katledilen kadın sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Topaloğlu, "Sadece 10 yılda 7 bin kadın katledildi. Bu sayının çok daha üstünde kadın, erkek şidetinin bıraktığı kalıcı izlerle yaşamak zorunda bırakıldı. Artık sorunlarımız karşısında somut politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Cinsiyetler arasında eşitliğin sağlanması, her türlü şiddet ve istismarı önleyici politikalar üretilmesi gerekmektedir. Yaşamın her alanında, biz kadınlar olarak özgürlükte ısrarlı ve mücadelede kararlıyız. Şiddetsiz bir toplum, eşitik ve adalet taleplerimize sahip çıkarak şiddetin her türüne sessiz kalmayacağız." dedi. Kadınlar, yapılan açıklamanın ardından dağıldı.
Kaynak: DHA
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