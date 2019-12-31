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Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.

31.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:36 Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı
'un ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, önceki gün 19 Mayıs Mahallesi'nde bir kafeye düzenlenen ve S.G'nin (21) yaralandığı silahlı saldırıya yönelik çalışma yürüttü.
Güvenlik kamerasından yola çıkan ekipler, eşkal tespitinin ardından operasyon düzenledi.
Operasyonda, saldırıya karışan ve bağlantılı olduğu belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17 yaşındaki M.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bacağından yaralanan S.G'nin ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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