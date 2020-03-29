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Samsun'da kamyonet otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

Samsun'da kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

29.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:04
Samsun'da kamyonet otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
Samsun 'da kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Ankara yolu Yibitaş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Turap yönetimindeki 06 FB 4540 plakalı panelvan kamyonet, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Yüksel Kapar idaresindeki 55 VD 326 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Cuma Turap (62) ile Gamze Turap (24) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, 3. Sayfa

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