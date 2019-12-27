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Samsun'da kamyonlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, kamyonlardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

27.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:34 Samsun'da kamyonlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı yakalandı
'un ilçesinde, kamyonlardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.
Limandan kömür, buğday, tüp, gübre gibi ürün ve eşya yüklenen kamyonlardan zaman zaman hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, durdurulan kamyon sürücüleri bir kişi tarafından oyalanırken, bir başka kişinin ise aracın kasasından ürün ve eşya çaldığı belirlendi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin desteğiyle 300 personelin katılımıyla şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2'si aranan olmak üzere 11 zanlı yakalandı.

Tekkeköy, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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