Haberler » Güncel » Samsun'da kamyonlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan zanlılardan ikisi tutuklandı - Haber

Samsun'da kamyonlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan zanlılardan ikisi tutuklandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, kamyonlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden ikisi tutuklandı.

28.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:58 Samsun'da kamyonlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan zanlılardan ikisi tutuklandı
'un ilçesinde, kamyonlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Limandan kömür, buğday, tüp, gübre gibi ürün ve eşya yüklenen kamyonlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden biri ifadesinin ardından salıverildi.
Sağlık kontrollerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B. ile N.B, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. F.B, M.B, E.İ. ve F.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yaşları küçük olan 4 kişinin ise Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Samsun'da dün, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin desteğiyle 300 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 11 kişi yakalanmıştı.

Tekkeköy, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:50   Günün Özeti - Haber
17:50   İdlib'de siviller güvenli bölgelere kaçmaya devam ediyor - Haber
17:50   Hindistan'da Müslümanlara yönelik ifadeler tepki çekti - Haber
17:48   BAKAN SOYLU:  BİZ BÜYÜK PROJELERİN VE BÜYÜK STRATEJİLERİN ÜLKESİ OLMAK DURUMUNDAYIZ - Haber
17:48   Mürefte Zeytin Kooperatifi 3 milyon 637 bin kilo zeytin aldı - Haber
17:28   Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek - Haber
16:51   Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı - Haber
16:17   Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
28.12.2019 17:58:20