Samsun'da kar yağışı
Samsun'un yüksek ve iç kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
16.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:44
Samsun 'un yüksek ve iç kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentin yüksek kesimleri ile Ladik , Kavak gibi ilçeler, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Gürgenyatağı mevkisinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi buldu. Vatandaşlar, kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.
Ladik Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığının 20 santimetre olduğu öğrenildi.
Kentin yüksek kesimleri ile Ladik , Kavak gibi ilçeler, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Gürgenyatağı mevkisinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi buldu. Vatandaşlar, kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.
Ladik Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığının 20 santimetre olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Güncel
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Güncel
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Güncel
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Güncel
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu