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Samsun'da kar yağışı

Samsun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Samsun'dan kar manzaraları SAMSUN - Samsun'un yüksek ve iç kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

17.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:20
Samsun 'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı
Samsun'dan kar manzaraları SAMSUN - Samsun'un yüksek ve iç kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu. Samsun'da kar yağışı

Kaynak: AA

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Samsun'da kar yağışı
Etiketler : Samsun, Güncel

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