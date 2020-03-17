Samsun'da kar yağışı
Samsun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Samsun'dan kar manzaraları SAMSUN - Samsun'un yüksek ve iç kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.
17.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:20
Samsun 'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıSamsun'dan kar manzaraları SAMSUN - Samsun'un yüksek ve iç kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Samsun'da kar yağışı
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