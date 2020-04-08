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Samsun'da karantina süresi dolan 401 öğrenci evlerine gönderildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İtalya'dan getirilerek Samsun'daki yurtlarda karantinada tutulan 401 öğrenci evlerine gönderildi.

08.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:10
Samsun'da karantina süresi dolan 401 öğrenci evlerine gönderildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İtalya 'dan getirilerek Samsun 'daki yurtlarda karantinada tutulan 401 öğrenci evlerine gönderildi.
Türkiye 'ye 25 Mart'ta giriş yapan ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Samsun Münevver Ayaşlı Yurdu'na yerleştirilen öğrencilerin 14 günlük karantina süresi doldu.
Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen öğrenciler 19 otobüsle evlerine gönderildi.
"Sağlıklı bir şekilde ailelerinin yanına uğurluyoruz"
Öğrencileri uğurlayan Vali Osman Kaymak, İtalya'dan getirilen öğrencilerin 14 gün boyunca düzenli sağlık kontrollerinin yapıldığını belirtti.
Kaymak, "Öğrencilerimiz çok uyumlu bir şekilde bu 14 günlük karantinaya sabrettiler. İtalya'daki daha ağır şartları gördükleri için bu salgının farkındalar. Sağlıklı günlere ulaşmak için öğrencilerimiz milletimize o mesajı verdiler. Genç olmalarına rağmen 14 gün sabırlı şekilde beklediler, hamdolsun onları sağlıklı bir şekilde ailelerinin yanına uğurluyoruz." dedi.
Kaymak, öğrencilerin evlerine gittikten sonra evlerinde de 14 gün karantina altına gireceklerini vurgulayarak tüm vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinde çıkmamasını istedi.
Öğrenci Emir Ateşdağlı, salgının başlamasının ardından Roma'dan Türkiye'ye geldiğini kaydetti.
Karantina sürecinde kendilerine spor yapmaları için malzeme ve okumaları için kitaplar da dahil olmak üzere her türlü imkanın sağlandığını dile getiren Ateşdağlı, çalışanlara minnettar olduklarını ifade etti.
Karantina süresi dolan Uğur Cemre de 14 günlük karantina sürecinin iyi geçtiğini söyledi.
Kendileriyle yakından ilgilenildiğini anlatan Cemre, "İtalya'da öğrenciydim. Teşekkür ediyorum ki bizi aldılar, tahliye ettiler. Yoksa bizim için çok zor olacaktı. Ailemin yanına gidiyorum, şu anda çok heyecanlıyım. İki haftalık ev karantinam başladı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Türkiye, İtalya, Samsun, Güncel
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