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Samsun'da karantinadaki üniversite öğrencisine doğum günü sürprizi

Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşları sonlandırmasının ardından İtalya'da mahsur kalan ve 2 gün önce ülkeye getirilen üniversite öğrencisine, karantinada kaldığı yurtta doğum günü sürprizi yaptı.

27.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:36
Samsun'da karantinadaki üniversite öğrencisine doğum günü sürprizi
Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye 'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşları sonlandırmasının ardından İtalya'da mahsur kalan ve 2 gün önce ülkeye getirilen üniversite öğrencisine, karantinada kaldığı yurtta doğum günü sürprizi yaptı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Ceyda Nur İrk, ERASMUS programı ile 1 ay önce İtalya'nın Cagliari kentine gitti.
Koronavirüs nedeniyle burada mahsur kalan ve THY'nin uçağıyla Türkiye'ye getirilen İrk, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun Samsun'daki Münevver Ayaşlı Yurdu'nda diğer öğrencilerle 14 günlük karantinaya alındı.
Karantinadayken 24'üncü yaşına giren öğrenci için Vali Kaymak sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı.
Özel kıyafet giyen yurt görevlileri, Ceyda Nur'un kaldığı odaya pasta götürdü.
Bu esnada yurdun bahçesinde bulunan Vali Kaymak, cep telefonundan İrk'i görüntülü arayarak doğum gününü kutladı.
Yurdun bahçesinde, müzisyenlerce bir de mini konser verildi.
Ceyda Nur İrk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilginç bir doğum günü kutladığını söyledi.
Unutulmayacak bir sürpriz yaşadığını anlatan İrk, "Vali Osman Kaymak'a çok teşekkür ediyorum. Bu sürprizi hiç beklemiyordum. Görevliler özel kıyafetle pasta getirince şaşırdım. Çok mutlu oldum." dedi.
Kendilerinin Türkiye'ye getirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da teşekkür eden İrk, "Karantinada çok kaliteli yaşıyorum. Odalarımız çok temiz, yemekler çok güzel. Bir nevi tatil yapıyorum." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Samsun, Güncel

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