Haberler » 3. Sayfa » Samsun'da kardeşlere uyuşturucu operasyonu

Samsun'da kardeşlere uyuşturucu operasyonu

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen iki kardeş ile onlara uyuşturucu sattığı ileri sürülen bir kişi polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

12.10.2019 17:29Samsun'da kardeşlere uyuşturucu operasyonu
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen iki kardeş ile onlara uyuşturucu sattığı ileri sürülen bir kişi polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları Ş.Ç. ile kardeşi K.Ç.'yi 497 gram bonzai ile birlikte yakaladı. Söz konusu kardeşlere uyuşturucu sattığı tespit edilen Y.K. de kendisine ait iş yerinde yaşları 18'den küçük 2 kardeşiyle birlikte 2 paket halinde 125,50 gram bonzai ile yakalandı. Yaşları küçük 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çocuklar hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Ş.Ç. ve K.Ç. kardeşler ile Y.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:59 TGRT Haber ekibi çatışmanın ortasında böyle kaldı
18:52 Suriye Milli Ordusu bir köyü daha terörden temizledi
18:57 Hırsızların yeni yöntemi şaşkına çevirdi.
18:47 Keşan Otogarı'nda otobüsler denetlendi, çığırtkanlara tutanak tutuldu
18:49 Kızı satırlı saldırıya uğrayan acılı baba konuştu: 'Bizi de tehdit ediyordu'
18:41 Yüksekova'dan Irak sınırına askeri sevkiyat
18:31 Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
12.10.2019 19:00:15