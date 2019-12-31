Samsun'da kasım ayında ithalat arttı, ihracat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 2019 Kasım ayı itibarıyla Samsun'da 69,7 milyon dolar değerinde ihracat, 77,7 milyon değerinde ithalat gerçekleştirildi.



TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 2019 Kasım ayı itibariyle Samsun'da 69,7 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre 97,7 milyon dolar (yüzde 28,7) azaldı. İthalatta ise kasım ayı itibarıyla Samsun'da 77, 7 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirilirken, ithalat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre 60,7 milyon dolar (yüzde 28) arttı.



Samsun'da yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 12,5 milyon dolar değeri ile demir ve çeliğe ait. Bu değeri 11 milyon değer ile değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni, 6,9 milyon dolar değer ile kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları izliyor.



Samsun'un kasım ayı itibarıyla ithalat içerisindeki paylara bakıldığında ise ilk sırada 29,5 milyon dolar değer ile demir çelik ilk sırada yer alıyor. Bu değeri 16,5 milyon dolar ile hububat 12,1 milyon dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar grubu izliyor.



Samsun'da 2019 yılının Kasım ayında en fazla ithalat 28,9 milyon dolar ile Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 11,5 milyon dolar ile Kanada ve 9,9 milyon dolar ile Belçika izledi. İhracat yapılan ülkeler arasında ise ilk sırada 6,5 milyon dolar ile Hollanda yer alıyor. Hollanda'yı 5,5 milyon dolar ile Fas ve 4,9 milyon dolar ile Rusya takip ediyor.



Türkiye'ye bakıldığında ise ihracat 2019 yılının Kasım ayında 2018'in aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 15 milyar 503 milyon dolar ithalat ise yüzde 9,7 artarak 17 milyar 737 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin Rusya'dan yapılan ithalatı 2019 yılı Kasım ayı içerinde 1 milyar 985 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 772 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 656 milyon dolar ile Almanya, 802 milyon dolar ile Amerika izledi. İhracatta ise 1 milyar 393 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken bu ülkeleri 956 milyon dolar ile Irak, 915 milyon dolar ile Birleşik Krallık 837 milyon dolar ile İtalya takip etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA