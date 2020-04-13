Samsun'da kavgaya karışan 11 kişiye sosyal mesafe cezası kesildi
Samsun'un Alaçam ilçesinde kavgaya karışan 11 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak suçundan toplamda 34 bin 650 lira ceza uygulandı.
13.04.2020 20:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:50
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Alaçam ilçesi Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Soğukçam Mahallesi'nde, 3 kişi ile aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında kavga çıktı. Kavgaya 6 kişi daha müdahil oldu.
Kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kavgaya karışan 11 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince, sosyal mesafe kuralına uymamaktan kişi başı 3 bin 150'şer liradan toplam 34 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA