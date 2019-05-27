Son Dakika! Müge Anlı'nın Programında Aranan Minik Ecrin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı!

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın 20 gün sonra ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

BÖLGE KAPATILDI

Vezirköprü ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Kurnaz için ailesinin kayıp başvurusu yapması üzerine ekipler harekete geçti. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alancık Mahallesi'nin yaklaşık bir kilometre dışındaki ormanlık alandaki dere yatağında orman işçileri tarafından kız çocuğuna ait ceset parçaları ve ayakkabı bulunması üzerine jandarmaya haber verildi. UMKE, AFAD ve jandarma komandolar, bölgeye arama başlattı. Evin çevresinde başlatılan aramalar belirli bir düzen içerisinde geniş alana yayıldı. Arama-kurtarma çalışmasında görevlendirilen kadavra köpeği Abrek'in evin 75 metre yakınında tepki vermesi üzerine üç ayrı bölgede de kazı çalışması gerçekleştirildi. Savcının gözetiminde sürdürülen kazı çalışmalarından da sonuç alınamazken, üç ayrı bölgeden analiz edilmek üzere toprak numuneleri alınarak açılan bölge kapatıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bugün kadar izine rastlanılamayan Ecrin'den öğleden sonra acı haber alındı. Talihsiz çocuğun kaybolduğu evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda, 1.5 yaşlarında bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin kayıp Ecrin'e ait olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

AMCADAN ŞÜPHELENİLİYORDU

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin Bebek aranıyordu. Her gün yeni iddiaların gündeme geldiği canlı yayında en önemli şüpheli Ecrin bebeğe cinsel istismarda bulunup öldürdüğü düşünülen üvey amca Özkan Kurnaz'dı. Ancak ortaya atılan yeni iddialar şüpheleri babaanne Hacer hanımın üzerinde yoğunlaştırmıştı.

ECRİN'İ BABAANNESİ Mİ ÖLDÜRDÜ?

Müge Anlı'nın programında ailenin zehirlenerek ölen köpekleri olayın boyutunu değiştirmişti. İddialara göre Ecrin'in annesi Sevcan'ın kayın validesi Hacer hanım daha önce aileden 10 yaşındaki bir kızı zehirlemişti. Aynı şeyi küçük Ecrin'e de yapmış olabileceği söylendi. Hacer hanım ise bu iddiaları kabul etmedi ve iftira olduğunu söyledi. Diğer bir iddia ise anne Sevcan hanım ile ilgili. Sevcan hanım Ecrin bebek kaybolduktan 40 dakika sonra markette rahat bir şekilde alış-veriş yapması Ecrin bebeğinin nerede olduğunu bildiğini düşündürdü. Bu noktada Sevcan'ın Ecrin'i öz babasına vermiş olabileceği ihtimalini ortaya çıkarmıştı.

MÜGE ANLI: ECRİN BEBEK ÖZKAN YADA HACER'DEN ÇIKACAK

Müge Anlı ise canlı yayında Minik Ecrin ile ilgili kendi şüphelerini dile getirerek "Bütün bu konuşulanların içinde benim takıldığım nokta isteyerek yaptıklarını da düşünmüyorum ama ya Özkan'da yada Hacer hanımdan çıkacak Ecrin bebek. Buda benim kendi kanaatim ben aklın yolundan ilerleyerek bu fikre kapılıyorum. Özkan'ın neden mesela parmak izi çıkar mı diye sordu. Sonra kimseye haber vermeden traktörle gitmesinin. Sonra Hacer hanımın benden değil Özkan'dan şüpheleniyorum dese de ben akla yatkın bulmuyorum içimi bulandıran şeyler bunlar. Evet Deniz satabilir mi satabilir. Sevcan babasına verebilir mi evet verebilir ama biz söyledik kim olacağını babasının oraya gelmesi imkansız o anda." demişti.

KARMAŞIK İLİŞKİ AĞI PES DEDİRTMİŞTİ

Ecrin'in annesi Sevcan Kurnaz 16 yaşındayken kendisinden 20 yaş büyük olan ablasının eşi Cengiz Kurnaz'a kaçarak imam nikahlı evleniyor. Evlendikten yaklaşık 4 sene sonra Ecrin dünyaya geliyor. Ancak Ecrin eşinden değil. Ecrin'in babası Cengiz değil başka biri. Sevcan Kurnaz, Ecrin kaybolduktan sonra çıktığı Müge Anlı yayınında kızının babasının eşi Cengiz olmadığını açıklamıştı. Ecrin'in babasının ismi açıklanmazken iddialara göre Cengiz Kurnaz, Sevcan'ı başka birilerine pazarlamıştı ve Sevcan'da bunlardan birinden hamile kalmıştı. Bu durumu canlı yayında açıklayan Sevcan, Ecrin'in babasını bildiğini söyledi ama ismi açıklamamıştı. Sevcan Kurnaz'ın şimdiki eşi Deniz Kurnaz ise ilk eşi Cengiz Kurnaz'ın yeğeni. Yani Sevcan görümcesinin oğlu ile evli.

Kaynak: DHA