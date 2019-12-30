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Samsun'da kaybolan iki çocuk bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde kaybolan iki çocuk yaklaşık 8 saat sonra evlerine döndü.

30.12.2019 00:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 00:56 Samsun'da kaybolan iki çocuk bulundu
'un ilçesinde kaybolan iki çocuk yaklaşık 8 saat sonra evlerine döndü.
Alınan bilgiye göre, Küçükkolpınar Mahallesi'nde 9 yaşındaki Muhammet Gültek ile 8 yaşındaki arkadaşı İnanç Efe , gezmek amacıyla evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.
Ailelerinin ihbarı üzerine itfaiyenin arama kurtarma ile polis ekipleri, iki arkadaşın bulunması için çalışma başlattı.
Yaklaşık 8 saattir aranan çocuklar, evlerine dönünce çalışmalar sonlandırıldı.
Çocuklarının döndüğünü gören Kartal'ın anne ve babası gözyaşlarını tutamadı.

Kartal, Atakum, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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