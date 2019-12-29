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Samsun'da kayıp 2 çocuk, 8 saat sonra bulundu

Samsun'da kayıp 2 çocuk, 8 saat sonra bulunduSAMSUN'un Atakum ilçesinde sokakta top oynadıkları sırada kaybolan Muhammet Gültek (9) ve İnanç Kartal (7) isimli çocuklar için arama çalışması başlatıldı.

29.12.2019 23:39 | Son Güncelleme: 29.12.2019 23:43
'da kayıp 2 çocuk, 8 saat sonra bulundu
SAMSUN'un ilçesinde sokakta top oynadıkları sırada kaybolan Muhammet Gültek (9) ve İnanç (7) isimli çocuklar için arama çalışması başlatıldı. Kayıp çocuklar 8 saat sonra evlerine dönmeye çalıştığı sırada sokakta bulundu.
Atakum ilçesinde Kolpınarspor takımında futbol oynayan Muhammet Gültek ve İnanç Kartal, antrenman sonrası Küçükkolpınar Mahallesi'nde bulunan evlerine döndü. Evden aldıkları topla sokakta oynayan iki çocuk saat 14.30 sıralarında bir anda ortadan kayboldu. Uzun süre çocuklarından alamayan Gültek ve Kartal ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Mahalleye gelen polis ve itfaiye ekipleri, çocuklar için arama çalışması başlattı. Çocukların en son Türk-İş tramvay durağında görüldüğünün belirlenmesi üzerine ekipler, arama çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı.
8 SAAT SONRA BULUNDULAR
Muhammet Gültek ve İnanç Kartal, seferber olan ekipler tarafından saat 22.30 sıralarında sokakta bulundu. İki çocuğun bilgisayar oyun salonuna gittikleri ve evlerine dönmek için yola çıktıkları öğrenildi. İki çocuk ailelerine teslim edildi.
Samsun'da kayıp 2 çocuk, 8 saat sonra bulundu

Atakum, Kartal, Samsun, Güncel

Kaynak: DHA


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