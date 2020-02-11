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Samsun'da kayıp çocuk polis ekiplerince bulundu

Samsun'da hakkında kayıp başvurusu bulunan 14 yaşındaki çocuk polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

11.02.2020 23:24 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:24Samsun'da kayıp çocuk polis ekiplerince bulundu
'da hakkında kayıp başvurusu bulunan 14 yaşındaki çocuk polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.
İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Asiye M, 25 Ocak'ta kızı Merve K'nin (14) "kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek ayrıldığını ve bir daha kendisine ulaşılamadığını belirterek polise başvurdu.
Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu Yeşildere Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Merve K, söz konusu adreste bulundu.
Ekipler, ikamet sahibi İrfan Y. (48) ile yanında bulunan Mahire T'yi (24) gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Gazi Merkezine götürüldü, Merve K. ise Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Bahçelievler Mahallesi, Samsun, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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