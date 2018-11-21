Samsun'da Konut Satışları Arttı

Ekim ayı İtibariyle Samsun
'da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 ve bir önceki aya göre yüzde 25,3 oranında artarak 2 bin 852 adet oldu. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) Samsun Bölge Müdürlüğü 2018 yılı Ekim ayı Konut Satışı İstatistiklerinden "Samsun Konut Satışı" konusunda bilgilendirme yaptı. Buna göre, 2018 yılı Ekim ayı itibariyle Samsun'da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 ve bir önceki aya göre yüzde 25,3 oranında artarak 2 bin 852 adet oldu. 2 bin 852 konut satışı ile Samsun, Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 1,9'luk pay alarak 14'üncü sırada yer aldı. Türkiye genelinde ise konut satışları 2018 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 oranında artarak 146 bin 536 oldu.
İpotekli konut satışı yüzde 85,1 azaldı
2018 yılı Ekim ayında Samsun'da satılan konutların yüzde 3,6'sı ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 60'ıncı sırada yer aldı. Samsun'da 2018 yılı Ekim ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı yüzde 85,1 oranında azaldı. Türkiye genelinde ise ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,1 oranında azalış göstererek 8 bin 65 oldu.
Diğer satış türleri sonucunda 2 bin 749 konut el değiştirdi
Samsun'da 2018 yılı Ekim ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı yüzde 90,9 oranında arttı. Aynı dönemde Samsun toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (yüzde 96,4) sıralamasına göre 22'inci sırada yer aldı.
Satılan konutların bin 647 adedi ilk defa satıldı
Samsun'da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı yüzde 57,7 iken ikinci el satışlarının payı ise yüzde 42,3 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 51,1, ikinci el satışlarının payı ise yüzde 48,9 oldu. - SAMSUN
Türkiye,Samsun
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:43