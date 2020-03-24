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Samsun'da korkutan ev yangını

Samsun'da bir apartmanın 4. katı çıkan yangında alevlere teslim oldu.

24.03.2020 19:21 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:22
Samsun'da korkutan ev yangını
Samsun 'da bir apartmanın 4. katı çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 4. katında saat 18.45 sıralarında yangın çıktı. Alevler bir anda evi sarıp dışarı sıçrayınca vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin söndürme çalışması devam ederken, yangın korku ve paniğe sebep oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Karşıyaka, Samsun, Canik, 3. Sayfa

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