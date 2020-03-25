Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Samsun'da korkutan ev yangını - Haberler

Samsun'da korkutan ev yangını

Samsun'da korkutan ev yangını Samsun'da bir apartmanın 4. katı çıkan yangında alevlere teslim oldu.

25.03.2020 03:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 03:37
Samsun 'da korkutan ev yangını
SAMSUN - Samsun'da bir apartmanın 4. katı çıkan yangında alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 4. katında saat 18.45 sıralarında yangın çıktı. Alevler bir anda evi sarıp dışarı sıçrayınca vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin söndürme çalışması devam ederken, yangın korku ve paniğe sebep oldu. Samsun’da korkutan ev yangını

Kaynak: İHA

Etiketler : Karşıyaka, Samsun, Canik, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Samsun'da korkutan ev yangını

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

03:45: Kızılay hijyen ve gıda yardım kolilerinini 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti - Haberler 03:45: MSB, COMMER'i kurdu - Haberler 03:45: 65 yaş ve üstüne korona virüs kaygısını aşmaları için psikolojik destek - Haberler 03:45: Şemdinli'de vatandaşları şaşırtan çekirge - Haberler 03:45: Yaşlı adam çöp kamyonun altında kaldı, babasını terliğinden tanıyan oğlu gözyaşlarına boğuldu - Haberler 00:29: Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi - Haberler 23:29: Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler - Haberler 23:09: Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji - Haberler 22:54: Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir - Haberler 22:28: Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum 21:35: New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin - Haberler 09:34: Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı