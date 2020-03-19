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Samsun'da korona virüsü seferberliği

Samsun'da korona virüsü seferberliği Büyükşehir Belediyesi'nden yoğun korona virüs mesaisi Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı 10 ekip gece-gündüz demeden korona virüsüne karşı dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarını sürdürüyor.

19.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:36
Samsun 'da korona virüsü seferberliği
Büyükşehir Belediyesi'nden yoğun korona virüs mesaisi
SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı 10 ekip gece-gündüz demeden korona virüsüne karşı dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde bulunan tüm okul ve camiler titizlikle temizleniyor.
Korona virüsünün Türkiye 'de görülmesi üzerine dezenfekte çalışmaları daha da önem kazandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri Samsun merkezde bulunan okullar, camiler, mescitler, tesisler, kamu kurumları, yurtlar, huzurevleri, tramvaylar, mezarlıklar, parklar, ve askeri gemi olmak üzere birçok yeri tepeden tırnağa temizliyor. Yoğun mesai harcayan ekipler okulların 3 hafta tatil olmasıyla birlikte dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Şehit İlham Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dezenfekte çalışması yapan ekipler tüm sınıflara teker teker girerek ayrıntılı olarak dezenfekte etti.
"Tedbiri ne kadar sıkı tutarsak, tehdit o kadar zayıflar"
Belediye olarak dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Dünyada hızlı bir şekilde yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüsü ile ilk andan itibaren dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarımıza başladık. Biz belediye olarak tüm imkanlarımız ile çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar etkin ve başarılı bir mücadele verdik. Bu süreci, inşallah birlikte atlatacağız. Kurallara mutlaka uymalıyız. Tedbiri elden bırakmamalıyız. Tedbiri ne kadar sıkı tutarsak, tehdit o kadar zayıflar" dedi. Samsun’da korona virüsü seferberliği

Kaynak: İHA

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Samsun'da korona virüsü seferberliği
Etiketler : Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Samsun, Sağlık

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