Samsun'da koronavirüs gölgesinde LGS heyecanı

Samsun'da koronavirüs gölgesinde LGS heyecanıSAMSUN'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrenciler okullarda ter dökerken aileleri de dışarıda heyecanla bekledi.

20.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:00
Samsun'da koronavirüs gölgesinde LGS heyecanı
SAMSUN'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrenciler okullarda ter dökerken aileleri de dışarıda heyecanla bekledi.
Samsun'da LGS sınavı nedeniyle hem öğrenciler hem de aileleri heyecan yaşadı. Covid-19 salgını nedeniyle öğrenciler okullardan içeri dezenfektan ile ellerini temizleyip maske verilerek alındı. Okul dışında öğrencilerin yakınları da maske takarken sosyal mesafe kuralına uygun şekilde caddelerde bekledi. Polis ekipleri de vatandaşların sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu. Samsun’da koronavirüs gölgesinde LGS heyecanı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Samsun, LGS, Güncel, Haber

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