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Samsun'da koronavirüs tedavisi biten hasta alkışlarla taburcu edildi

Samsun'un Atakum ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 55 yaşındaki hastanın tedavisi tamamlandı.

07.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:16
Samsun'da koronavirüs tedavisi biten hasta alkışlarla taburcu edildi
Samsun 'un Atakum ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 55 yaşındaki hastanın tedavisi tamamlandı.
İstanbul'dan memleketi Sinop 'un Ayancık ilçesine geldikten sonra rahatsızlanan Cihan Yılmaz, koronavirüs teşhisiyle Samsun'un Atakum ilçesindeki özel hastanede tedavi altına alındı.
Yoğun bakıma alınan Yılmaz, 10 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Yılmaz, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Cihan Yılmaz, "Doktorlar çok riskli bir vaka olarak görüyordu. Herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Cihan Yılmaz, Atakum, Samsun, Sinop, Güncel
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