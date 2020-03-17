Samsun'da koronavirüs tedbirleri
Yollarda azalan sayıdaki araçlar Kapanan çay ocakları ve kafeler SAMSUN - Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.
17.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:20
Yollarda azalan sayıdaki araçlarKapanan çay ocakları ve kafeler SAMSUN - Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Bu kapsamda Samsun 'da çay ocakları ve kafeler kapandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
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Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Samsun, Güncel
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