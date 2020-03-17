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Samsun'da koronavirüs tedbirleri

Yollarda azalan sayıdaki araçlar Kapanan çay ocakları ve kafeler SAMSUN - Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.

17.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:20
Yollarda azalan sayıdaki araçlar
Kapanan çay ocakları ve kafeler SAMSUN - Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Bu kapsamda Samsun 'da çay ocakları ve kafeler kapandı.
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Samsun'da koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Samsun, Güncel

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