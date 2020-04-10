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Samsun'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 194 bin 490 lira para cezası verildi

Samsun Emniyet Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 194 bin 490 lira para cezası uygulandı.

10.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:30
Samsun'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 194 bin 490 lira para cezası verildi
Samsun Emniyet Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 194 bin 490 lira para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha, İl Pandemi ve İl İdare kurullarınca salgının önlenmesi için bir dizi karar alınarak uygulamaya konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, 65 yaş ve üstü, 20 yaş ve altı olanlarla kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlardan yasağa uymayan 4 bin 454 kişi uyarılarak ikametlerine gönderildi.
Sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayanlardan 65 yaş ve üstü 66 kişiye 29 bin 840 lira, 20 yaş ve altı 97 kişiye 58 bin 92 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 93 kişiye de 106 bin 558 idari yaptırım cezası verildi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplam 34 bin 826 araç ve 76 bin 505 kişi kontrol edilerek, yasaklara uymaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldı.
Koronavirüs salgını sebebiyle yasa dışı üretilen ve piyasaya sürülmek istenilen temizlik malzemelerine yönelik çalışmalarda, 975 litre alkol bazlı hijyen ürünü, 4 bin 740 paket markasız ıslak mendil ve 105 bin 176 maske ele geçirildi.
Kapatılan 3 bin 728 iş yeri ile ilgili denetimlerde, 33 iş yerinin yasağa uymadığı tespit edilerek gerekli işlem başlatıldı.
Koronavirüs ile ilgili sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlarda bulunan 13 kişiden 5'i gözaltına alınarak işlemlerinin ardından salıverildi.
Diğerleri hakkındaki tahkikat ise sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Samsun, Güncel
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