Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Samsun'da koronavirüs yasaklarına uymayan 38 kişiye para cezası verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemlere uymayanlara para cezası kesildi.

09.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:44
Samsun'da koronavirüs yasaklarına uymayan 38 kişiye para cezası verildi
Samsun 'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemlere uymayanlara para cezası kesildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü 14, 20 yaş altı da 10 kişiye 789 lira para cezası uygulandı.
Kapatma kararına uymayan bir internet kafeye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 789 lira, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a aykırılık nedeniyle de iş yerine 5 bin 755 lira para cezası verildi.
İş yerinde sigara içen 6 kişi de 187'şer lira para cezasına çarptırıldı.
Bir iş yerinde kağıt oyunları oynayan ve buna mekan sağlayan 6 kişiye ise 392'şer lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, Bafra, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
’İlk kez açıklıyorum’ diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi Haberler
"İlk kez açıklıyorum" diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak Haberler
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak
Haberler ›› Güncel ››Samsun'da koronavirüs yasaklarına uymayan 38 kişiye para cezası verildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:33: Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz - Haber 21:31: İşmerkezinin çatı katında insan kafatası bulundu - Haber 21:30: ABD Alaska'da Rus uçaklarına önleme yaptı - Haber 21:27: Dışişleri'nden Yemen'deki ateşkesle ilgili açıklama - Haber 21:27: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yılını kutladı - Haber 21:24: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler