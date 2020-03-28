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Samsun'da koronavirüsle mücadele için bir dizi tedbir alındı

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.

28.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 28.03.2020 22:22
Samsun'da koronavirüsle mücadele için bir dizi tedbir alındı
Samsun 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Osman Kaymak başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda koronavirüse karşı alınacak önlemler görüşülerek karara bağlandı.
Salgının engellenmesi amacıyla vatandaşların sahil bantları, mesire yerleri ve piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetler nedeniyle yakın mesafede bir arada bulunmaları sağlık açısından risk oluşturabileceğinden, bu faaliyetlerin yasaklanmasına karar verildi.
İl merkezi ve ilçelerde belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan vatandaşların gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmaması için anons yapılacak, kolluk görevlileri tarafından da cadde ve sokaklarda zorunlu olmadıkça sosyal hareketlilik içinde bulunanlar evlerinde kalmaları konusunda uyarılacak.
İller arası otobüs seferleri durdurulacak, vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları sağlanacak.
Sadece tedavi ihtiyacı nedeniyle doktor kararı ile sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içinde geldikleri yerde kalacak yeri bulunmayanların şehirler arası yolculuk yapmasına Valilik tarafından izin verilecek.
İller arası seyahat etmesi zorunlu olanlar, oluşturulan Seyahat İzin Kuruluna başvurarak, alacakları şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi ile seyahat edecek.
Kamu kurumlarında olduğu gibi mal ve hizmet sektöründe faaliyette bulunan özel iş yerleri, minimum personel ile esnek çalışma sistemine geçecek.
Bu iş yerleri SGK, İŞKUR, vergi dairesi ve ticaret il müdürlüğü tarafından titizlikle takip edilecek.
Vatandaşlar, kendi özel araçları ile yerleşim yerlerinden köye gelmeleri halinde 14 gün izolasyon kuralına uyacak. Bu konunun takibi de muhtarlarca yapılacak.
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Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, Güncel

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