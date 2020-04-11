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Samsun'da koronavirüsle mücadeleye ilişkin bazı tedbirler alındı

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.

11.04.2020 02:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:00
Samsun'da koronavirüsle mücadeleye ilişkin bazı tedbirler alındı
Samsun 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar kapsamında il merkezi ile ilçelerin işlek caddelerinde maskesiz dolaşılmasının yasaklanmasına karar verildi.
Samsun genelinde 2 kişi ve daha fazla grup halinde yürüyüşlerin engellenmesi ve kurallara uygun hareket etmeyen, sosyal mesafeye uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanması tedbiri alınan kararda, "İlimiz YURTKUR bünyesinde yer alan Turgut Özal ve Münevver Ayaşlı öğrenci yurtlarının Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından pandemi süresince ek hizmet binası olarak kullanılmasına, ilimiz Vezirköprü ilçesinde Kovid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle ilçe merkezine ilçeye bağlı köylerden, bölge il ve ilçelerden giriş ve çıkışların mücbir sebepler haricinde 14 gün boyunca yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kentte tüm vefat edenler ile ilgili cenaze namazlarının mezarlıklarda minimum cemaat ile sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınmasına ve defin işlemlerinin hızlı olarak sonuçlandırılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:
"İI/ilçe Sağlık Müdürlüklerimiz aracılığıyla vatandaşlarımız her gün aranarak 'Kovid-19'a ilişkin Evde Takip' yapılmaktadır. Ayrıca hastanelerimizde Kovid19 pozitif yaka tespitleri tedavi altına alınıp karantina ve izolasyon altında tedavileri başlanmaktadır. Bu süreçte, olası yaka olarak değerlendirilip numune vermeden veya Kovid-19 pozitif olup hastaneden kaçmaya çalışan veya ayrılan, talimatlara aykırı hareket eden kişiler hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 284. maddesinde yer alan '66 ve 67'inci maddelerde zikredildiği üzere sarı hastalıklar hakkında tetkikatta bulunmaya salahiyettar memurlara muhalefet eden kimseler Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi mucibince cezalandırılır.' hükmü ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' başlıklı 195'inci maddesinde yer alan 'Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.' hükümleri kapsamında hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu, Turgut Özal, Samsun, Güncel
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