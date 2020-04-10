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Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 13 kişiye para cezası verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde yasakları ihlal eden 13 kişiye para cezası uygulandı.

10.04.2020 22:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:24
Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 13 kişiye para cezası verildi
Samsun 'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde yasakları ihlal eden 13 kişiye para cezası uygulandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üzeri yaşta 6 kişi ile 20 yaş altı 6 kişiye 789'ar lira para cezası verildi.

Toplu taşıma hizmeti verilen bir aracın sürücüsüne de kapasitesinin yarısı oranında yolcu taşıma kuralına uymaması nedeniyle 789 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, Bafra, Güncel
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