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Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 34 bin 888 lira ceza verildi

Samsun Jandarma Komutanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde yasakları ihlal edenlere 34 bin 888 lira para cezası uygulandı.

10.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:48
Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 34 bin 888 lira ceza verildi
Samsun Jandarma Komutanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde yasakları ihlal edenlere 34 bin 888 lira para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha, İl Pandemi ve İl İdare Kurulu tarafından alınan kararların uygulamasının takibi amacıyla İl Jandarma Komutanlığınca denetim yapıldı.
Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtı kararını ihlal eden 65 yaş ve üstü 12 kişiye 4 bin 704 lira, 20 yaş ve altı 31 kişiye 12 bin 152 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 30 kişiye de 11 bin 760 lira idari para cezası verildi.
Mesire ve piknik alanlarında uyulması gereken kuralları ihlal eden 2 kişi 784 lira, toplu taşıma kurallarını ihlal eden 6 kişi 2 bin 352 lira, seyahat izin belgesi bulunmayan 4 kişi 1568 lira ve balık tutan 4 kişi 1568 lira para cezasına çarptırıldı.
2 bin 679 araç ve 23 bin 790 kişiyi kontrol ederek yasaklara uymaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyaran jandarma ekipleri, kapatılan 476 iş yerinden 2'sine işlem yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Samsun, Güncel
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