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Samsun'da koyun sürüsü, caddeyi kapattı

Samsun'da koyun sürüsü, caddeyi kapattıSAMSUN'da, gece caddeden sürü halinde geçen koyunlar, görenleri şaşırttı ve gülümsetti.

04.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:48
Samsun'da koyun sürüsü, caddeyi kapattı
SAMSUN'da, gece caddeden sürü halinde geçen koyunlar, görenleri şaşırttı ve gülümsetti. Koyunların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, ilgi odağı oldu.
Atakum ilçesinin Cağaloğlu Bulvarı'ndan sahur vakti sürü halinde geçen koyunları görenler, şaşkınlık yaşadı. Evlerinin balkon ve pencerelerine çıkanlar, caddeyi kaplayan koyunların cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çekip, sosyal medyada paylaştı. Koyun sürüsünün cadde geçişinden görüntüler, ilgi odağı olurken, izleyenleri gülümsetti. Samsun’da koyun sürüsü, caddeyi kapattı

Kaynak: DHA

Etiketler: Samsun, Güncel, Haber

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