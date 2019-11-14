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Samsun'da "Kütüphane Konuşmaları" gerçekleştirildi

Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları", Bafra ilçesinde düzenlendi.

14.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:42Samsun'da
Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları", ilçesinde düzenlendi.
Bafra Halk Kütüphanesinde "Samsun'da aşıklık geleneği" konusunda düzenlenen kütüphane konuşmaları, Mustafa Bilir mahlaslı Samsunlu Aşık Obalı ve Hasan Sancak'ın (Aşık Sancak) katılımıyla gerçekleştirildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, programda yaptığı konuşmada, yıllardır yörelerine ait geleneği yaşatan insanları görmek istediklerini belirterek, geldikleri için aşıklara teşekkür etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Köktürk ise tasavvuf edebiyatından sonra aşık kelimesinin itibarının yükseldiğini vurguladı.
Daha sonra Aşık Obalı ve Hasan Sancak'ın atışması gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği, Samsun, Bafra, Güncel

Kaynak: AA

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