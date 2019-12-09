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Samsun'da kuyuda kaz tiridi ilgi görüyor

Samsun'un Kavak ilçesinde yapılan kuyuda kaz tiridi siparişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

09.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 22:00Samsun'da kuyuda kaz tiridi ilgi görüyor
'un ilçesinde yapılan kuyuda kaz tiridi siparişlerinde yoğunluk yaşanıyor.
Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yaptığı açıklamada, yöresel yemeklerle gastronomi turizminde iddialı olduklarını söyledi.
Gastronomi turizminde yöresel yemeklerin önemine işaret eden Sarıcaoğlu, kaz tiridi, menemen ve büryan kebabının ardından son olarak Güven Park Sosyal Tesisleri'nde yapılan kuyuda kaz tiridi çeşidi ile ziyaretçilerine farklı lezzetler sunduklarını ifade etti.
Kuyuda kaz tiridi ile bir anda bölgenin en çok ilgi gören tesisi olduklarını dile getiren İbrahim Sarıcaoğlu,"İlk başlarda sadece haftanın belli günlerinde yapılan ancak sunduğu farklı damak tadı ile bir anda ünlenince talep patlaması yaşayan kuyuda kaz tiridi artık haftanın her günü hazırlanarak müşterilere sunulmaya başladı." ifadelerini kullandı.
Kaz tiridinin ilçede yıllardan beri yaşayan ve yaşatılan bir kültür mirası olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Sarıcaoğlu, şunları kaydetti:
"Halkımızın ve misafirlerimizin severek tükettikleri kaz tiridini belediyemize ait tesislerimizde şimdi de Türkiye'de ilk kez kuyuda yapmaya başladık ve beklediğimizden çok daha büyük bir ilgi gördü. Damak tadına önem verenlere ayrı bir lezzet sunan kuyuda kaz tiridini şimdi haftanın her günü misafirlerimize sunuyoruz. Kuyuda kaz tiridimizin bizi en çok sevindiren yanı ününün ilçe sınırlarını aşarak ilçemiz tanıtımına büyük katkı sunması oldu."

İbrahim Sarıcaoğlu, Samsun, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

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