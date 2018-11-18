Samsun'da Lastiği Patlayan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Samsun
'da lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Canik
ilçesi Derbent
mevkisi Atatürk Bulvarı
üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara
'ya giden Naci Düzgün (59) idaresindeki 06 GSR 22 plakalı otomobil, virajı dönerken ön sol lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Refüjdeki ağaca çarparak yola savrulan otomobildeki sürücü Naci Düzgün ile eşi Sevim Düzgün (57) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çiftin emniyet kemerleri takılı olduğu için kazayı hafif yaralı olarak atlattıkları öğrenildi.
Ankara'nın Etimesgut
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olan Naci Düzgün (59) ve eşinin memleketleri Giresun
'u ziyaret sonrası Ankara'ya döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Ankara,Samsun
18 Kasım 2018 Pazar 13:50