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Samsun'da lastik ayakkabı fabrikasında yangın çıktı, 3 kişi hastanelik oldu

Samsun'da lastik ayakkabı fabrikasında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek, 1 kişi de yanarak hastanelik oldu.

17.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:18
Samsun'da lastik ayakkabı fabrikasında yangın çıktı, 3 kişi hastanelik oldu
Samsun 'da lastik ayakkabı fabrikasında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek, 1 kişi de yanarak hastanelik oldu.

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir lastik ayakkabı fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaynak yapılırken çıkan kıvılcımla fabrikada yangın çıktı. Çalışanlar yangına müdahale etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sırasında 2 kişi dumandan etkilenerek, kaynakçı İsa Ö.(44) ise ellerinden ve yüzünden yanarak yaralandı. 3 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İsa Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Organize Sanayi Bölgesi, Samsun, 3. Sayfa

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