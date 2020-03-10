Menü
Haberler ›› Güncel ››Samsun'da lise öğrencisi silahlı saldırıda seken kurşunla yaralandı - Güncel

Samsun'da lise öğrencisi silahlı saldırıda seken kurşunla yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, silahlı saldırıda seken kurşunun isabet ettiği lise öğrencisi yaralandı.

10.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:40
Samsun'da lise öğrencisi silahlı saldırıda seken kurşunla yaralandı
Samsun 'un İlkadım ilçesinde, silahlı saldırıda seken kurşunun isabet ettiği lise öğrencisi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi'nde Batuhan A, (22) daha önceden husumetli olduğu Oğuzhan Ç'yi (42) kovalamaya başladı. Ümraniye Sokak'ta Batuhan A. yanında bulunan tabancayla ateş etti.
Seken kurşun, bu sırada yoldan geçen 19 Mayıs Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Alihan Kuru'nun (15) omzuna isabet etti.
Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Kuru, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Çiftlik, İlkadım, Samsun, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü Güncel
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi Güncel
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek Güncel
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün