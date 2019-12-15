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Samsun'da liseliler "kadına şiddete hayır" dedi

Samsun'da Liseli Samsunsporlular (Lise-Sam), "kadına şiddete hayır" yürüyüşü gerçekleştirdi.

15.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:18Samsun'da liseliler
'da Liseli Samsunsporlular (Lise-Sam), "kadına şiddete hayır" yürüyüşü gerçekleştirdi.
Vatandaşların da destek verdiği Lise Caddesi'nden başlayan yürüyüşte katılımcılar ellerinde "Kadına şiddete hayır", "Bir kadın her şeyi değiştirir" yazılı pankartlar taşıyıp, "Kadına şiddet insanlığa ihanet", "kadına uzanan eller kırılsın" sloganlarıyla İstiklal Caddesi'ni takip ederek Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.
Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Lise-Sam sorumlusu Fırat Kızal, yürüyüşü organize etmelerinde yardımcı olan Samsun Valisi Osman Kaymak'a, Emniyet Müdürlüğüne ve kadın meclislerine teşekkür etti.
Kızal, "Bugün burada kadınlarımız için toplanmış bulunmaktayız. Kadınlar korunmaya, sevilmeye, sayılmaya, ilgi görmeye layıktır. Kadın demek emek demektir, fedakarlık demektir, karşılıksız sevgi ve güç demektir." dedi.
?Kadınlara yapılan işkence ve zulmün acizliğin göstergesi olduğunu dile getiren Kızal, şunları kaydetti:
"Kadına şiddet konusunda her ne kadar önlem alınsa dahi yetersiz kalındığını, uygulanan şiddete verilen cezaların caydırıcı olmadığını her defasında gördük. Biz devletin kadına şiddet uygulayan, kadını öldüren canilere gereken en ağır cezayı vermesini ve bu konuda asla ve asla geri adım atmamasını istiyoruz."
Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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