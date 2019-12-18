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Samsun'da lösemili çocuklar yararına müzayede

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneğince lösemili çocuklar yararına düzenlenen müzayedede antika ve koleksiyon ile mücevherler kısa sürede alıcı buldu.

18.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:58Samsun'da lösemili çocuklar yararına müzayede
Mutluluğun Kanatları Derneğince lösemili çocuklar yararına düzenlenen müzayedede antika ve koleksiyon ile mücevherler kısa sürede alıcı buldu.
ilçesindeki bir otelde gerçekleşen organizasyonda müzayedeci Uğur Batur, kendisinin yaptırdığı aksesuarlar ile Mehmetçik Vakfına bağışlanan ürünleri açık artırmada satışa çıkardı.
Açık artırmada antika ve koleksiyon ile mücevherler kısa sürede satıldı.
Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği Başkanı Burcu , etkinlikten elde edilen gelirin lösemili çocukların tedavisinde ve köy okullarının ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını söyledi.
Dezavantajlı gruplara destek olmak istediklerini aktaran Keskin, "Ondokuz Mayıs Üniversitesinde kanser tedavisi gören çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek istiyoruz çünkü o çocuklar mutlu olduğunda hastalıkları da olumlu yönde gelişme gösteriyor. Bu çocukların ailelerinin çoğu zaten orta ve alt gelir düzeyine mensup insanlar, biz de bu insanlara böyle destek olabiliriz diye düşündük." dedi.
Keskin, elde edilecek gelirin bir kısmı ile lösemili çocukların ailesinin konaklayacağı konuk evi yaptırmak istediklerini de belirterek, müzayedenin bunun gerçekleşmesinde önemli katkısının olacağını dile getirdi.
Müzayedeci Batur ise sadece sosyal projelere destek verdiğini aktararak, "Vakıf ve derneklerin sosyal projelerinde olmak beni mutlu ediyor. Bu tür organizasyonlarla dezavantajlı gruplara destek olmayı arzuluyoruz. Bu müzayede benim yaptırdığım aksesuarlar vardı. Burada bu ürünleri satarak hem Mehmetçik Vakfına katkıda bulunacağız hem de lösemili çocukların tedavisine bir nebze olsun destek olacağız." ifadesini kullandı.

Atakum, Keskin, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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