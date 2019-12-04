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Samsun'da mağazadan hırsızlık yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

Samsun'da, alışveriş merkezlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

04.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:16Samsun'da mağazadan hırsızlık yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı
'da, alışveriş merkezlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan uyruklu 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Canik ve İlkadım ilçelerinde, iki alışveriş merkezindeki mağazalardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, çaldıkları ürünlerin alarm sistemini alüminyum folyoya sararak cihazlardan geçirdiklerini tespit etti.
Şüphelileri belirleyen ekipler, Azerbaycan uyruklu Lalazar L, Bayram L, Tamella H, Kamala A, Gular A. ve Nazım Y'yi bir mağazada yakaladı.
Ekipler, zanlılara ait araçta yaptıkları aramada, çalınan pek çok ürünü buldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nazım Y, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Zanlılardan Tamella H, Kamala A. ve Gular A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Lalazar L. ve Bayram L. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan bir şüpheli de tutuklanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Azerbaycan, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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