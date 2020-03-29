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Samsun'da marketlere ve pazar yerlerine çocuklar alınmayacak

Samsun İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında marketlere ve pazar yerlerine çocukların alınmaması ile vatandaşlara alması gereken önlemler hakkında sık aralıklarla duyurular yapılması kararı alındı.

29.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:14
Samsun'da marketlere ve pazar yerlerine çocuklar alınmayacak
Samsun İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında marketlere ve pazar yerlerine çocukların alınmaması ile vatandaşlara alması gereken önlemler hakkında sık aralıklarla duyurular yapılması kararı alındı.

Samsun Valisi Osman Kaymak tarafında paylaşılan duyuruda, "29 Mart 2020 tarihli ve 13 no'lu Samsun İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararı doğrultusunda vatandaşlarımızın, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği korona virüsünün (Kovid-19) yayılmaması ve sağlıklarının korunması açısından kalabalık ortamlarda bulunmamalarının, sosyal mesafe kuralına dikkat etmelerinin, ellerini sık sık yıkamalarının ve işi olmayanların dışarıya çıkmamalarının ve evde kalmalarının sık aralıklarla duyurusunun yapılmasına, marketler ve pazar yerleri ile yapılmış olan kısıtlamalara ek olarak, marketlere ve pazar yerlerine çocukların alınmamasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu kararların il genelinde uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Vali Kaymak, konu hakkında sosyal medya paylaşımında, "Öncelikle boş, kimsesiz bıraktığınız Atakum sahili, Doğu-Batı park, cadde ve sokaklar için evinden çıkmayan siz değerli Samsun halkına teşekkür ediyorum. Ayrıca bir güzellik de çocuklarımıza yapalım onları marketler ve pazar yerlerine götürmeyelim" sözlerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Güncel

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