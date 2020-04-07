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Samsun'da maske kullanımı arttı

SAMSUN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları, pazar yerleri, marketler gibi alanlarda zorunlu hale getirilen maske kullanımı arttı.

07.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:43
Samsun'da maske kullanımı arttı

SAMSUN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları, pazar yerleri, marketler gibi alanlarda zorunlu hale getirilen maske kullanımı arttı.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu ulaşım araçları, pazar yerleri, marketler gibi alanlarda kullanımı zorunlu hale getirilen maske kullanımında artış oldu. Kentte sokağa çıkan vatandaşlar arasında maske takanların sayısı artarken, marketlerin girişinde de 'Lütfen maskesiz girmeyiniz. Sosyal mesafe kuralına uyalım' şeklinde uyarı yazıları asıldı. Marketlerde ve toplu taşıma araçlarında maskesi bulunmayan vatandaşlara maske verildi.

'ELDİVEN VE MASKE OLMADAN MARKETE ALMADILAR'

Kalabalık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin yerinde bir karar olduğunu söyleyen Kübra Torun, "Maske takanların sayısı çoğaldı ama bilinçsiz kullanımda maalesef var. Maskelerinde bir kullanım ömrü var bir çok insanı bunu maalesef bilmiyor. Maskelerin değiştirilmesi lazım belirli bir süre sonra. Markete gittiğimde eldiven ve maske olmadan beni içeri almadılar. Maske verdikten sonra içeri gidebildim. Virüsten korunmak için bence çok güzel bir uygulama oldu" dedi.

'ELDİVEN VE MASKE KULLANILMASI ŞART'

Yunus Emre Altunova otobüslerin tramvayın maske takmayan kimseyi almadığını belirterek "Marketlerde de maske uygulaması yapılıyor ama özellikle bazı marketler ile pazar yerlerinde çok da uygulanmadığını da gözlemliyoruz. Halkımızın buna dikkat etmesi gerekiyor. Hepimizin sağlığı için eldiven ve maske kullanılması gerekiyor kesinlikle" diye konuştu.

'HEM KENDİ HEM DİĞER İNSANLARIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN'

Dışarı çıktığında mutlaka maske taktığını dile getiren Oya Sümer ise "Çok yerinde bir karar verimdi ve maske kullanımı zorunlu oldu. Bu virüs almış başını gidiyor hem kendimizi hem çevremizi korumak için maske takmalıyız. Artık buna mecburuz. Genelde maske kullanımıyla ilgili iş yerlerinde kurallara uyulduğunu görüyorum. Marketlerde ve pazarlarda mutlaka maske takılması gerekli" diye konuştu.

'MASKE TAKANLARIN SAYISI ÇOĞALDI'

Uğur As da "Sokakta maske takan insanların sayısı çoğaldı. Bu virüs başladığından bu yana maske takıyorum. Dolmuşa otobüse maske takmayanları almıyorlar. Sosyal mesafe uyup maske takmamız gerekiyor. Maalesef bunu yapmayanlarda var insanların daha fazla bilinçli olması gerekiyor" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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