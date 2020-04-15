Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Samsun'da maske ve sosyal mesafe uygulaması

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konularında uygulamalar yapıldı.

15.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:29
Samsun'da maske ve sosyal mesafe uygulaması

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konularında uygulamalar yapıldı.


İlkadım ilçesi Bankalar Caddesi üzerinde bulunan bir uygulama noktasında polis ekipleri sürücü ve yayaları maske takmaları konusunda uyardı ve bilgilendirmeler yaptı. Sokağa çıkma yasağı bulunan yaş gruplarındaki vatandaşlara yönelik denetimde bulundu. Banka önlerinde sosyal mesafeye aykırı bir durum oluşmaması için de önlem aldı. Ekipler sıra bekleyenler için yerleştirilen bariyerlerle sağlık bir mesafede kalınmasını sağladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
RTÜK, Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı FOX TV’ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Haberler
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Tahribattan sonra Salda Gölü’nün içler acısı hali havadan görüntülendi Haberler
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Haberler
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara rekor cezalar geliyor Haberler
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara rekor cezalar geliyor
Haberler ›› 3. Sayfa ››Samsun'da maske ve sosyal mesafe uygulaması - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:00: Amazon şirketinin patronu Jeff Bezos servetine 24 milyar dolar daha kattı - Haberler 17:58: Korona virüsü 22 günde yendi, alkışlarla taburcu oldu - Haberler 17:54: Orman yangınını itfaiye ve vatandaşlar söndürdü - Haberler 17:53: İş yerini ateşe verip yangına müdahaleyi engelleyen şüpheli tutuklandı - Haberler 17:52: Kronik hastalıklarına rağmen 70 yaşında Koronayı yendi - Haberler 17:32: Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi 17:09: BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı - Haberler 17:08: Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak