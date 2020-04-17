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Samsun'da maske ve sosyal mesafe uygulaması

Samsun'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma uygulamasına saatler kala vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıktı.

17.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:20
Samsun'da maske ve sosyal mesafe uygulaması
Samsun 'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma uygulamasına saatler kala vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıktı. Emniyet güçleri ve belediye ekipleri kalabalık cadde ve sokaklarda maske denetimi yaptı.

Samsun'un da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasağa saatler kala Samsunlu vatandaşlar hafta sonu ihtiyaç duyacağı ürünleri almak için sokağa çıktı. Alışverişlerini son güne bırakan bazı vatandaşlar, cadde ve sokaklarda kalabalık oluşturdular. Bankacılık işlerini son güne bırakan vatandaşlar da bankalar önünde kuyruk oluşturdular.

Polis, bekçi ve zabıta ekipleri de özellikle insanların sık bulunduğu cadde ve sokaklarda önlemleri arttırdılar. Polis ekipleri caddelerin girişine kurdukları barikatlar ile maskesi olmayan vatandaşları caddeye almadılar. Bekçiler de bankaların olduğu yerlerde bulunarak sosyal mesafeye uyulması konusunda vatandaşları, uyardılar. Belediyelere bağlı zabıta ekipleri de uyarılarda bulunurken, temizlik görevlileri de banklarda oturan vatandaşları uyararak, bankları dezenfekte ettiler.

Uygulamalardan memnun olan vatandaşlar, denetimlerin sıkılaşmasından memnun olduklarını, acil işi olmayanların ise evde kalması gerektiğini söylediler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Samsun, 3. Sayfa
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