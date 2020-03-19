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Samsun'da merdiven altı dezenfektan operasyonu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda merdiven altı olarak üretilen ve sahte olduğu değerlendirilen 975 litre alkol bazlı hijyen ürünü ve 4 bin 740 adet tek kullanımlık ıslak mendil ele geçirildi.

19.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:15
Samsun'da merdiven altı dezenfektan operasyonu
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda merdiven altı olarak üretilen ve sahte olduğu değerlendirilen 975 litre alkol bazlı hijyen ürünü ve 4 bin 740 adet tek kullanımlık ıslak mendil ele geçirildi.

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, ülkemizde görülen korona virüsü salgını nedeniyle yasa dışı, merdiven altı olarak üretilen ve piyasaya sürülmek istenen temizlik malzemelerine yönelik yapılan çalışmada, ilimiz Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen, 975 litre alkol bazlı hijyen ürünü (el dezenfektanı), 4 bin 740 adet tek kullanımlık ıslak mendil ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak iş yeri işletmecisi hakkında 5607 ve 6769 SKM suçlarından yasal işlemlere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

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