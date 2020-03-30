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Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı 362 bin 406'ya ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, Samsun'da motorlu kara taşıt sayısının bir yılda 8 bin 673 adet artarak 362 bin 406 adete ulaştığını açıkladı.

30.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:18
Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı 362 bin 406'ya ulaştı
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, Samsun'da motorlu kara taşıt sayısının bir yılda 8 bin 673 adet artarak 362 bin 406 adete ulaştığını açıkladı.

TÜİK Bölge Müdürlüğü Samsun motorlu kara taşıtları istatistikleri konusunda bir açıklama yaptı. Samsun'da 2020 yılı Şubat ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre bin 221 adet (yüzde 0,34), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 8 bin 673 adet (yüzde 2,5) artarak 362 bin 406 adet oldu.

2020 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla Samsun'daki toplam 362 bin 406 motorlu kara taşıtının yüzde 48,8'i (176 bin 717 adet) otomobil, yüzde 3,7 'si (13 bin 565 adet) minibüs, (bin 516 adet) otobüs, yüzde 19,1'i (69 bin 172 adet) kamyonet, yüzde 2,8'i (10 bin 124 adet) kamyon, yüzde 10,5'i (37 bin 969 adet) motosiklet, yüzde 0,2'si (641 adet) özel amaçlı taşıtlar ve 52 bin 702 adet de traktörlerden oluşuyor.

Devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada otomobil yer alıyor

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre Samsun'da şubat ayında 13 bin 808 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 67,9 ile ilk sırada yer alan otomobil ile kamyonet ve yüzde 5,1 ile traktör takip etti. Samsun'da toplam 362 bin 406 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının, 6'sına sahip konumda. Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı (yüzde 4,9) motosiklet (yüzde 3,1) ve otomobil (yüzde 3) şeklinde gerçekleşti.

Otomobillerin 52 bin 588'i beyaz

TÜİK, Samsun'da ocak-şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 98 bin 54 adet otomobilin yüzde 53,6'sı beyaz, yüzde 23,3'ü gri, kırmızı, siyah, yüzde 5,9'u mavi, kahverengi, turuncu, sarı, yeşil renkli iken yüzde 0,3'ü diğer renklerde olduğunu açıkladı. Ayrıca ocak-şubat dönemine trafiğe kaydı yapılan otomobillerin dizel yakıtlı ve ocak-şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 98 bin 54 adet otomobilin yüzde 44,9'u dizel, yüzde 44,2'si benzin, LPG yakıtlı olup, elektrikli veya hibrittli olduğu açıklandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Samsun, Ekonomi
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