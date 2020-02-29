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Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

29.02.2020 20:11 | Son Güncelleme: 29.02.2020 20:11Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı
'un ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Terme Bahçelievler Mahallesi Sokak yönünde Kadir K. hakimiyetindeki 55 KG 851 plakalı motosiklet, park halinden harekete geçen 55 ANT 13 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan Kadir K. ve Ömer K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kadir K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Bahçelievler Mahallesi, Karaçulha, Samsun, Terme, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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29.02.2020 21:45:18