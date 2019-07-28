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Samsun'da motosiklet takla attı: 2 ölü (2)

HAFTAYA NİŞANLANACAKMIŞSamsun'da, kontrolden çıkarak, kaldırıma çarpıp, takla atan motosiklette hayatını kaybeden 2 kişiden sürücü Hasan Dinler'in, bir hafta sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nişanlanacağı öğrenildi.

28.07.2019 13:45 Samsun'da motosiklet takla attı: 2 ölü (2)

HAFTAYA NİŞANLANACAKMIŞ
Samsun'da, kontrolden çıkarak, kaldırıma çarpıp, takla atan motosiklette hayatını kaybeden 2 kişiden sürücü Hasan Dinler'in, bir hafta sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nişanlanacağı öğrenildi. Dinler'in cenazesi yarın öğle namazının ardından Hastanebaşı Cami'sinde kılınacak cenaze namazından sonra Derecik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Kahramanmaraş, Elbistan, Samsun, Güncel

Kaynak: DHA

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